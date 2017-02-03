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İstanbul'da toplantı, gösteri, yürüyüş güzergahları belirlendi

İstanbul Valiliği, bu yıl toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yapılacağı yerler ile güzergahları belirledi.

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İstanbulda toplantı, gösteri, yürüyüş güzergahları belirlendi

Valilikten yapılan açıklamada, temel hak ve özgürlüklerden olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, sivil toplum kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi amacıyla kentteki toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerlerin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, bu yıl gösteri ve yürüyüşlerin Yenikapı ve Maltepe sahil alanları, Kartal Meydanı, Kadıköy Yeni Salı Pazarı, Pendik Cumartesi Pazarı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı ve Beylikdüzü Fatih Mehmet Camisi Otoparkı'nda yapılacağı bildirildi. AA

Etiketler: yürüyüşler, toplantı, İstanbul Valiliği, İstanbul toplantı, gösteri ve yürüyüş güzergahları, gösteri
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