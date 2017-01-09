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İstanbul'da tırların trafiğe çıkması yasaklandı

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik kararıyla tırların trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

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İstanbulda tırların trafiğe çıkması yasaklandı

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle tırların trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışının şiddetini artırarak akşam geç saatlere kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Kış lastiği kullanmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur. Valilik kararıyla tırların trafiğe çıkmaları yasaklandı." ifadelerine yer verildi.

Etiketler: yoğun kar yağışı, trafik, tır, İstanbul Valiliği, Afet Koordinasyon Merkezi, akom, Kış lastiği
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