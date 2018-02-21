İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 16 tutuklama

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Şubat’ta düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına mensup 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 16’sı, savcılık sorguları sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 12’si adli kontrol tedbiri uygulanarak, 3’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 12 kişinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA