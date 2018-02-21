  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.787
    EURO 4.668
  • BIST 115443.95
    ALTIN 161.801
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 16 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 16 tutuklama

İstanbul’daki terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, gözaltına alınan 31 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda terör örgütü PKKya operasyon: 16 tutuklama

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Şubat’ta düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına mensup 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 16’sı, savcılık sorguları sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 12’si adli kontrol tedbiri uygulanarak, 3’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 12 kişinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, operasyon, İstanbul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER