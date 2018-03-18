İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 7 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı.
"PKK/KCK'nın kırsal kadrosuna katıldıkları, eğitim alarak İstanbul'a geldikleri" değerlendirilen ve "örgüt mensuplarına yönelik milis-işbirlikçi faaliyet yürüten" şüphelilerin yakalanması amacıyla, 7 ilçedeki 13 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı, adreslerde çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.
Kaynak: AA