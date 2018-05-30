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İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye operasyon

İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda, eylemlerde kullanılmak üzere getirilen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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İstanbulda terör örgütü MLKPye operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte MLKP adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilerin, söz konusu planlanan eylemlerde kullanmak üzere kente silah ve mühimmat getirttiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, kentte 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1 kaleşnikof tüfek, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 yedek şarjör, 1 susturucu, 1 çelik yelek ve 121 mermi ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirdi.

Terör örgütü üyesi şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mlkp, operasyon, İstanbul
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