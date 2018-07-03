İstanbul'da terör örgütü MLKP üyesi 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP'nin silahlı kanadı HKO içerisinde Tunceli kırsalında silahlı eğitim aldığı belirtilen ve 3 ayrı suçtan aranması bulunan Esra S.'nin Sultangazi'de saklandığı ve yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ilçedeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Esra S. ve beraberindeki 1 kadını gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 susturucu ve 50 mermi ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA