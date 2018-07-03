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İstanbul'da terör örgütü MLKP üyesi 2 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü MLKP'ye operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

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İstanbulda terör örgütü MLKP üyesi 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP'nin silahlı kanadı HKO içerisinde Tunceli kırsalında silahlı eğitim aldığı belirtilen ve 3 ayrı suçtan aranması bulunan Esra S.'nin Sultangazi'de saklandığı ve yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ilçedeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Esra S. ve beraberindeki 1 kadını gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 susturucu ve 50 mermi ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, mlkp, operasyon
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