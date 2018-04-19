İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon 7 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptıkları ve örgütün para transferini gerçekleştirdikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

MASAK raporu ve banka hesap dökümlerini inceleyen polis çatışma bölgesindeki kişilere para gönderip alan kişileri belirledi.

Ekipler, 6 ilçede 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ile 300 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA