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Buradasınız : » » İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbulda terör örgütü DEAŞa operasyon 7 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptıkları ve örgütün para transferini gerçekleştirdikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

MASAK raporu ve banka hesap dökümlerini inceleyen polis çatışma bölgesindeki kişilere para gönderip alan kişileri belirledi.

Ekipler, 6 ilçede 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ile 300 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, İstanbul, DEAŞ
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