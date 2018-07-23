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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 43 gözaltı

İstanbul'da 12 ilçede terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda terör örgütü DEAŞa operasyon: 43 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, DEAŞ'ın çatışma bölgeleri ile irtibatlı ve örgütle iltisaklı sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu değerlendirilen Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) şahıslara yönelik 20 Temmuz'da Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Fatih, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde bulunan 15 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 43 şahıs yakalanmıştır" denildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, DEAŞ, operasyon
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