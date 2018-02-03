İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 82 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan, Suriye ile Irak'taki çatışma bölgelerine giden ve kentte eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında, 10 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 77'si yabancı uyruklu 82 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA