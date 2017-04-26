  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Sultangazi'de, Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş dergisinin binasına düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda terör operasyonu: 5 gözaltı

Sultangazi'de, Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş dergisinin binasına düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda özel harekat, çevik kuvvet, itfaiye ve polis helikopterinin de desteğiyle terör örgütü DHKP/C elemanlarının deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, Sultangazi'deki Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş dergisinin binasında arama yapıldı.

Binada, terör örgütü DHKP/C ile ilgili olduğu ileri sürülen bazı doküman ve dijital malzemeye el konuldu. Operasyonda, H.B, S.B, M.M.D, T.S. ve H.F. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. 

Etiketler: İstanbul, Terörle Mücadele, terör operasyonu
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