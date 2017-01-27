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İstanbul'da terör operasyonu: 4 tutuklama

Okmeydanı'nda DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden, canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu belirtilen şüphelinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklandı.

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İstanbulda terör operasyonu: 4 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Okmeydanı'nda 18 Ocak'ta helikopter, itfaiye ve AFAD destekli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen bu kişilerden, canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu belirtilen şüphelinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis helikopteri, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, itfaiye ve AFAD ekiplerinin desteğiyle Okmeydanı'ndaki Gençlik Federasyonuna operasyon düzenleyerek 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Etiketler: Okmeydanı, DHKP/C, operasyon, gözaltı, canlı bomba eylemi, 4 tutuklama
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