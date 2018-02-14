  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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İstanbul'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbulda terör operasyonu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulunan ve 15 Şubat tarihi öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasına mensup şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 10 ilçede 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA  

Etiketler: terör operasyonu, PKK, kck, İstanbul
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