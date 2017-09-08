İstanbul'da terör operasyonu

Sarıyer'de özel harekat polisi ve helikopter destekli gerçekleştirilen terör operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Küçükarmutlu bölgesinde operasyon gerçekleştirdi.

Emniyetten çok sayıda polis zırhlı aracı ve çevik kuvvet aracıyla konvoy halinde çıkan ekipler, operasyon adreslerine gitti. Helikopter ve özel harekat polisinin destek verdiği operasyon bölgesinde zırhlı araçlar güvenlik tedbiri aldı.

Ardından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalar devam ediyor.

Operasyonun içeriğine ilişkin henüz bilgi verilmedi.