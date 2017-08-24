  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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İstanbul'da terör operasyonu

Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 10 kişi yakalandı.

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İstanbulda terör operasyonu

İstanbul'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu çalışmalarının ardından ekipler, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 20 şüpheliye yönelik 13 ilçede belirlenen 20 adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: sosyal medya, İstanbul, terör operasyonu
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