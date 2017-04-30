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İstanbul'da terör operasyonu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbulda terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından sabah saatlerinde hareket eden polis ekipleri kent genelindeki birçok adrese terör operasyonu düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda polis ekipleri, Zeytinburnu, Beştelsiz Mahallesi,103/3 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 3. katındaki daireye baskın yaptı. Dairede aramalar sürerken, özel harekat polisleri de dışarıda güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi 1045. Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki bir daireye ve Maltepe Gülsuyu Mahallesi Deva Sokak'ta bir binaya da baskın düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında toplanacak grupların içerisine girerek, taşlı sopalı korsan gösteri eylemleri başlatarak grupları bu yönde örgüt adına yönlendirecekleri değerlendirilen şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü. 

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