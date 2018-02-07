İstanbul’da terör operasyonu: 31 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik gece saatlerinde 20 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 43 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, çok sayıda basılı ve dijital örgütsel döküman ele geçirildi.

Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan ve adresinde bulunmayan 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA