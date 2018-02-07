  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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İstanbul’da terör operasyonu: 31 gözaltı

İstanbul'da 20 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda terör operasyonu: 31 gözaltı

 

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik gece saatlerinde 20 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 43 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, çok sayıda basılı ve dijital örgütsel döküman ele geçirildi.

Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan ve adresinde bulunmayan 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA


Etiketler: terör operasyonu, İstanbul
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