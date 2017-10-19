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İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da terör örgütleri MLKP ve TKP/ML'ye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda terör operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da terör örgütleri MLKP ve TKP/ML'ye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında il genelinde daha önce belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon sırasında 16 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise üç tabanca, çok sayıda mühimmat ile örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: İstanbul, terör operasyonu
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