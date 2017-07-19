  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbulda terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi akşamı Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir İETT otobüsüne molotofkokteylli saldırı gerçekleştirdiği belirlenen 14 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) bünyesinde faaliyet gösteren biri 18 yaşından küçük olmak üzere 10 şüpheli, molotofkokteylli saldırıya katıldıkları iddiasıyla yakalandı.

Ayrıca terör örgütünün İstanbul'daki sözde özel kuvvetler hücresine yönelik operasyonların devamında, daha önce PKK/KCK'ya üye oldukları gerekçesiyle tutuklanan bazı kişilerle irtibatları bulunduğu belirlenen iki şüpheli de gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. 

Etiketler: İstanbul, terör operasyonu
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