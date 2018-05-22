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İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbulda terör operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle İstanbul ve Tekirdağ'da 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 18 mermi ve 2 bin 60 paket kaçak sigara ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, operasyon, İstanbul
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