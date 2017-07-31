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İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda terör operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon kapsamında, Okmeydanı Gençlik Federasyonu Derneği ile Berkin Atabay Spor Salonuna eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda, terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer aldıkları ve eleman temin ettikleri iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Etiketler: İstanbul'da terör operasyonu
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