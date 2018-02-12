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Buradasınız : » » İstanbul'da terör olayları 2017'de yüzde 58 azaldı

İstanbul'da terör olayları 2017'de yüzde 58 azaldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek terör olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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İstanbulda terör olayları 2017de yüzde 58 azaldı

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2016'da İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 623 terör olayı meydana geldi. Aynı yıl polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik 273 operasyonda 9 bin 674 kişi yakalanırken, bunlardan 5 bin 10'u tutuklandı.

2 bin 207 kişi tutuklandı

Geçen yıl ise İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 144 terör olayı gerçekleşti. Bu dönemde polisin düzenlediği 383 operasyonda gözaltına alınan 5 bin 358 kişiden 2 bin 207'sinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul'da 2016 yılında jandarma sorumluluk bölgesinde ise 67 terör olayı yaşandı. 2016'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik düzenlenen 3 operasyonda 41 kişi yakalanırken, bunlardan 3'ü tutuklandı.

2017 yılında ise jandarma sorumluluk bölgesinde 145 terör olayı oldu. Aynı yıl jandarmanın düzenlediği 12 operasyonda gözaltına alınan 176 kişiden 48'i cezaevine konuldu.

Terör olayları 2016'ya oranla yüzde 58 azaldı

Bu verilere göre, İstanbul'da 2016 yılında polis ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde 690 terör olayı meydana gelirken, 2017'de bu sayı 289'a indi. Buna göre, İstanbul'daki terör olayları 2017'de, 2016'ya oranla yüzde 58 azaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2016'da düzenlenen 276 operasyonda yakalanan 9 bin 715 şüpheliden 5 bin 13'ü, 2017'de gerçekleştirilen 395 operasyonda ise gözaltına alınan 5 bin 534 şüpheliden 2 bin 255'i tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: istanbul terör olayları, istanbul il jandarma, İstanbul emniyeti
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