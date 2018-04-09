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İstanbul'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp "Banka hesaplarınızı FETÖ üyeleri kontrol ediyor" diye aradıkları kişileri dolandıran 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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İstanbulda telefon dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama

29 Mart'ta bir vatandaşı telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, "Banka hesaplarınızı FETÖ üyeleri kontrol ediyor. Güvenlik için vereceğimiz hesaba paranızı aktarın, operasyondan sonra biz size paranızı geri vereceğiz" diyerek verdikleri hesaba parayı yatırmalarını istedi.

Vatandaş, durumdan korkarak telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin verdiği hesaba 45 bin lirasını transfer etti. Bahçelievler'deki bir bankadan 45 bin lirayı çeken Burak D.'den şüphelenen banka görevlileri durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Banka görevlileri işlemde hata olduğu bahanesiyle şüphelileri oyaladı. Bankaya çağrılan polisler zanlıları yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Burak D'nin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda olaya ilişkin 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin benzer yöntemle 13 ayrı ilden 19 kişiden yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak D, Erdi G., Sedat C. ve Özgür Ö. tutuklanırken, Fatih B. adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: telefon dolandırıcılığı, İstanbul, fetö, Banka
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