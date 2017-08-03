İstanbul'da telefon dolandırıcılığı operasyonu

Alınan bilgiye göre, Tuzla'da yaşayan Eyüp E'yi (42) telefonla arayan ve kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan bir kişi, "İsminiz FETÖ dosyasında geçiyor. Sizi yakın zamanda yakalayıp, tutuklayacağız. Eğer bundan kurtulmak istiyorsanız, vereceğimiz adrese 80 bin lira getirin." dedi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Eyüp E'yi içinde para varmış gibi gösterilen boş bir çantayla şüphelilerin verdiği buluşma yerine gönderdi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, Eyüp E'den parayı almaya gelen 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda, 2 kişi daha gözaltına alındı.

Tuzla ve Pendik'te benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı ve vatandaşlardan 4 ile 100 bin lira arasında para istediği öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler Orhan Ö. (40), Sinan G. (32), Mehmet K. (32) , Mustafa Ümit K. (24) ve Barış S. (25) tutuklandı.