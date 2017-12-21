İstanbul'da tarihin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İstanbul polisi, Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılğı operasyonuna imza attı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin çok sayıda tarihi eseri yurtdışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında, 12 Aralık'ta İstanbul merkezli 5 ilde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Hitit, Mısır, Miken, Fenike, Urartu kültürlerinin yanı sıra Helenistik ve İslami döneme ait eserler ile 5-10 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen fosillerin de arasında bulunduğu 26 bin 456 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aşil'in kılıcı emin ellerde

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler arasında, Yunan mitolojisinin en önemli savaşçısı Aşil'in (Akhilleus) kılıcı olarak bilinen yaklaşık 3 bin yıllık Miken kılıcı ile Büyük İskender'in Hindistan seferi sırasında yaptırdığı "İskender Büstü", mitolojik dönem Yunan tanrısı Hermes heykeli ve Helenistik döneme ait altın yapraklarında "Tanrı Heilos" figürleri olan taç bulunduğu belirtildi.

Yakalanan eserler, İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilecek.

Kaynak: AA/İHA