  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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İstanbul'da tarihi yalıya hafriyat kamyonu çarptı

İstanbul Beykoz'da tarihi yalıya çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

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İstanbulda tarihi yalıya hafriyat kamyonu çarptı

İstanbul Beykoz'da tarihi yalıya çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalıköy'de Yahya M. yönetimindeki 34 RJ 0096 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen 34 TZE 40 plakalı dolmuşa ve bir karpuz tezgahına çarptı. Kamyon daha sonra Ahmet Mithat Efendi Yalısı'na çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis başka bir kaza yaşanmaması için çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de kamyonda sıkışan Yahya M'yi araçtan kurtardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yalıda hasar meydana geldi. AA

Etiketler: İstanbul, Beykoz, tarihi yalı, hafriyat kamyonu
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