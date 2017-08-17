  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul'da, tarihi eser satmak istedikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

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İstanbulda tarihi eser operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer'de tarihi eser satmak istedikleri öğrenilen M.K. ve H.A.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat çalışması ve teknik takibin ardından operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı Zekeriyaköy'de durdurdu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 67x80 santimetre ebadında ve üzerinde kadın motifi bulunan mozaik ele geçirildi.

Mozaik, İstanbul Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Etiketler: İstanbul, tarihi eser
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