İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satmak istedikleri öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarmanın teknik ve fiziki takibi ile istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin içinde bulunduğu 68 BA 088 plakalı otomobil, Çekmeköy'de durduruldu. Araçta bulunan D.C. ve G.Y. gözaltına alındı.

Aracın bagajında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 981 parça tarihi eser bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul Arkeoloji Müzelerine'ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlamam 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.