  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.798
    EURO 4.664
  • BIST 116148.43
    ALTIN 161.519
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'da, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 981 parça tarihi eseri satmak istedikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satmak istedikleri öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarmanın teknik ve fiziki takibi ile istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin içinde bulunduğu 68 BA 088 plakalı otomobil, Çekmeköy'de durduruldu. Araçta bulunan D.C. ve G.Y. gözaltına alındı.

Aracın bagajında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 981 parça tarihi eser bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul Arkeoloji Müzelerine'ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlamam 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER