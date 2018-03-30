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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu 4 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Peygamberlerin soy şeceresinin de aralarında olduğu 3 büyük eser ele geçirildi.

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İstanbulda tarihi eser kaçakçılığı operasyonu 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, Fatih ve Zeytinburnu'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 18. yüzyıl Osmanlı hanedanına ait 8 metrelik altın varaklı "Seyitlik şeceresi", 35 santimetrelik özel işlemeli dini metin okuma çubuğu ve Budist manastırından çalındığı değerlendirilen "Tantra" adlı kutsal veda metni bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı, peygamperler soy şeceresi, İstanbul
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