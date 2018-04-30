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Buradasınız : » » İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 4567 sikke, 251 arkeolojik obje ile 4 define arama çubuğu ele geçirildi.

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İstanbulda tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eserlerin ülke dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Sancaktepe ve Fatih'teki adreslere düzenlenen baskında 3 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 4567 bronz ve gümüş sikke, aralarında İslami dönemlere ait 6 bronz tabağın da olduğu 251 arkeolojik obje, tarihi eserlerin yerlerini tespit etmekte kullanılan 4 define arama çubuğu bulundu.

Eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne gönderildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: tarihi eser, operasyon, İstanbul
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