İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eserlerin ülke dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Sancaktepe ve Fatih'teki adreslere düzenlenen baskında 3 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 4567 bronz ve gümüş sikke, aralarında İslami dönemlere ait 6 bronz tabağın da olduğu 251 arkeolojik obje, tarihi eserlerin yerlerini tespit etmekte kullanılan 4 define arama çubuğu bulundu.

Eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA