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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı: 9 gözaltı

İstanbul'da son 2 haftada düzenlenen 5 tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı. 242 parça tarihi eser ele geçirildi.

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İstanbulda tarihi eser kaçakçılığı: 9 gözaltı

Terör örgütleriyle irtibatlı bazı şebekelerin çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı. 2 haftada düzenlenen 5 ayrı eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Sümer, Asur, Akad, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kültürlerinin yanı sıra Helenistik döneme ait toplam 242 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserler arasında, mitolojik dönem Yunan tanrıçası Athena figürlü ağırlık heykeli, Bizans dönemine ait ön yüzünde Hazreti Meryem, kucağında Hazreti İsa ve arka yüzünde ise başmelek Gabriel tasviri bulunan heykel, Büyük Selçuklu hükümdarlarından birine ait olduğu değerlendirilen miğfer, kalkan, savaş takımı ve sancak alemleri, Osmanlı ve Selçuklu saraylarında hükümdarlara şerbet sunumunda kullanılan mercan kaşıklar ve Sümer uygarlığına ait altın kral tacı ve takı seti ile Asur ve Akad uygarlığına ait hiyeroglif mühürlerin de bulunduğu belirtildi.

PYD Sümer kralının mezarını yağmaladı

Sümer kral tacı ile beraberindeki çok sayıda altın takının, PYD tarafından Suriye sınırları içerisinde bulunan ve MÖ 3500 ile 3000 yılları arasında yaşadığı değerlendirilen Sümer hükümdarının mezarından yağmalandığı ve örgüte finansman sağlamak için uluslararası tarihi eser kaçakçıları üzerinden Avrupa'ya götürülerek satılmaya çalışıldığı belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı, PYD, İstanbul
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