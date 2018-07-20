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İstanbul'da taksilere denetim

İstanbul'da turistlerin yoğun olarak bulunduğu noktalarda taksilere yönelik denetim yapıldı.

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İstanbulda taksilere denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, dün 13.00 ile 16.00 saatleri arasında daha önceden turistler tarafından yoğun şekilde şikayette bulunulan Beyazıt, Kapalıçarşı, Eminönü ve Çemberlitaş civarında taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. 

Taksileri durdurarak sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerini yapan ekipler, taksilerdeki turistlerle de konuşarak şikayetleri bulunup bulunmadığını sordu.

Uygulamada 6 taksi evrak eksikliği nedeniyle trafikten men edilirken, bir taksiciye taksimetreyi açmadığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: taksi, İstanbul, Denetim
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