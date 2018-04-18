İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Mart'ta Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Yamak Sokak'taki bir kahvehaneye yapılan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler olayın, aralarında husumet bulunan iki ayrı suç örgütü üyelerince yapıldığını belirledi.

Çalışma kapsamında, 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 39 kişiden 27'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Kahvehane saldırısının yanı sıra 20 farklı olaya da karıştıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA