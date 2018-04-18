  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.099
    EURO 5.07
  • BIST 108511.3
    ALTIN 177.392
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul'da iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 39 kişiden 27'si yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda suç örgütü operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Mart'ta Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Yamak Sokak'taki bir kahvehaneye yapılan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler olayın, aralarında husumet bulunan iki ayrı suç örgütü üyelerince yapıldığını belirledi.

Çalışma kapsamında, 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 39 kişiden 27'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Kahvehane saldırısının yanı sıra 20 farklı olaya da karıştıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: operasyon, İstanbul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER