İstanbul'da su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Mimarsinan Silivri ve Semizkumlar Mahallesi isale hatlarında gerçekleştirilecek vana değişim çalışmaları nedeniyle 19 Şubat saat 09.00 ile 20 Şubat saat 05.00 arasında 20 saat süreyle Büyükçekmece'de Kumburgaz, Bahçelievler, Güzelce ve Celaliye mahalleleri, Silivri'de Semizkumlar, Kamiloba ve Selimpaşa mahalleleri ile Silivri'nin üst kotlarına su verilemeyecek.

Orhanlı Ana İsale Hattı'nda yapılacak debimetre montaj çalışmaları nedeniyle 19 Şubat saat 22.00 ile 20 Şubat saat 06.00 arasında 8 saat süreyle Tuzla'da İçmeler, Aydıntepe, Kavakpınar, Mimar Sinan ve Şifa mahalleleri ile Arçelik Fabrikası bölgesi su alamayacak.

Kaynak: AA