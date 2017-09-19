İstanbul'da su kesintisi (21 Eylül)

İstanbul'un Silivri ilçesinde bazı mahallelerde, 21 Eylül'de 12 saatlik su kesintisi yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyol Bağlantısı İnşaatı işi kapsamında Danamandıra-Celaliye 400 milimetrelik isale hattında yer değişikliği çalışması yapılacağı belirtildi.

Çalışma sebebiyle 21 Eylül Perşembe günü 24.00 ile 12.00 saatleri arasında, Büyük Sinekli, Küçük Sinekli, Kurfallı, Bekirli, Akören, Büyük Kılıçlı, Küçük Kılıçlı, Fener, Gazitepe, Kadıköy ve Kavaklı mahalleleri ile Ortaköy Mahallesi'nin bir kısmına su verilemeyeceği bildirildi.