  • 19 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.489
    EURO 4.188
  • BIST 104917.77
    ALTIN 147.041
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da su kesintisi (21 Eylül)

İstanbul'da su kesintisi (21 Eylül)

İstanbul'un Silivri ilçesinde bazı mahallelere, 21 Eylül Perşembe günü 12 saat süreyle su verilemeyecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda su kesintisi (21 Eylül)

İstanbul'un Silivri ilçesinde bazı mahallelerde, 21 Eylül'de 12 saatlik su kesintisi yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyol Bağlantısı İnşaatı işi kapsamında Danamandıra-Celaliye 400 milimetrelik isale hattında yer değişikliği çalışması yapılacağı belirtildi.

Çalışma sebebiyle 21 Eylül Perşembe günü 24.00 ile 12.00 saatleri arasında, Büyük Sinekli, Küçük Sinekli, Kurfallı, Bekirli, Akören, Büyük Kılıçlı, Küçük Kılıçlı, Fener, Gazitepe, Kadıköy ve Kavaklı mahalleleri ile Ortaköy Mahallesi'nin bir kısmına su verilemeyeceği bildirildi.

Etiketler: silivri'de su kesintisi, istanbul'da su kesintisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER