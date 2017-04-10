  • 10 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.73
    EURO 3.949
  • BIST 89447.39
    ALTIN 150.273
Buradasınız : » » İstanbul'da sobadan çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da sobadan çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'deki bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda sobadan çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'deki bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Karlıbayır Mahallesi İştirak Sokak'taki bir evde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sobadan çıktığı iddia edilen yangında 11 yaşındaki Muhammet Talha İlçe hayatını kaybederken kardeşi Celil Taha İlçe, annesi Nagihan İlçe, babası Hatem İlçe ve babaannesi Hanife İlçe yaralandı.

Yaralılar ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: yangın, İstanbul ev yangını, ev yangını
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER