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İstanbul’da Şişli Etfal Hastanesinde yangın söndürüldü

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen az sayıda kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.