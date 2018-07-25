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İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul'da dün gün boyu devam eden yağmur gece saatlerinde şiddetlendi. Gece boyunca art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

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İstanbulda şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinden yapılan uyarıların ardından İstanbul gök gürültülü sağanağa teslim oldu.

Dün gece de sağanak yağış yerini şimşeklere bıraktı.

Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sağanak yağış nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken gece saatlerinde çakan şimşeklerin yarattığı ışık, özellikle İstanbul'un simgesi haline gelen mekanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman devam ederken, şimşekler de şehri aydınlattı.

Çakan şimşekler ile gökyüzünün aydınlanması objektiflere yansıdı. 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü şimşeklerle aydınlandı

Şimşeklerin etkili olduğu bölgelerin başında Sarıyer geldi.

Gökyüzünü aydınlatan şimşekler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ışıklandırmasıyla birleşince ortaya ilginç görüntüler çıktı. 



Kaynak: İHA, DHA, AA

Etiketler: şimşek, sağanak yağış, İstanbul
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