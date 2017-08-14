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İstanbul'da silahlı soygun: 1 yaralı

Bakırköy'de silah zoruyla durdurdukları araçtaki yüklü miktarda parayı gasbeden soyguncular, kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlisini de yaraladı.

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İstanbulda silahlı soygun: 1 yaralı

İstanbul Bakırköy'de silah zoruyla durdurdukları araçtaki yüklü miktarda parayı gasbeden soyguncular, kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlisini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Florya Şenlikköy Mahallesi Çatal Sokak'ta araçlarıyla evden ayrılan kişilerin önü, silahlı şüphelilerce kesildi. Silah zoruyla otomobildekileri etkisiz hale getiren soyguncular, araçta bulunan yüklü miktardaki parayı alarak kaçtı.

Bu sırada kendilerine engel olmak isteyen apartmanın güvenlik görevlisi Mehmet Gül'ü de silahla yaralayan şüpheliler, bindikleri araçla bölgeden uzaklaştı.

Yaralanan güvenlik görevlisi, hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki incelemesini tamamlayan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler: istanbul soygun, bakırköy
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