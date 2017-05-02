İstanbul'da silahlı kavga: 4 yaralı

Kağıthane'de, balkonda serili olan çamaşırlara harç sıçraması nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı.

Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir işyerinin dış cephesinde mantolama çalışması yapan işçilerin kullandığı harç, yan taraftaki apartmanın bir dairesinin balkonunda asılı çamaşırlara sıçradı. Çamaşırları kirlenen ev hanımı Aysel S. ve oğlu Engin S. ile işçiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş açan Engin S, mantolamada çalışan işçiler Zülküf, Davut, Ferhat ve Cengiz Gül adlı 4 kardeşi yaraladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralandıktan sonra Çağlayan Polis Merkezine sığınan Cengiz Gül ile olay yerinde bulunan yaralı 3 kardeşini Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli Engin S'nin yakalanması için çalışma başlattı.