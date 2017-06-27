İstanbul'da silahlı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi Beyazıt Caddesi'ndeki eğlence mekanında bulunan bazı kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. ve H.B. tabancayla vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin polis memuru olduğu belirtilen A.A. ile 4 kişi gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede çalışma gerçekleştirdi.