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Buradasınız : » » İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu

İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu

Silivri'deki operasyonda, 10 tabanca, 5 susturucu, 2 tabanca lazeri, 642 mermi ve 1 polis kanalı yüklü telsiz ele geçirildi.

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İstanbulda silah kaçakçılığı operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından gelen çok sayıda silahın müzisyen Günter B. tarafından piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 12 Nisan'da Silivri'de operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının evinde ve arabasında yapılan aramada, 10 tabanca, 5 susturucu, 2 tabanca lazeri, 642 mermi ve 1 polis kanalı yüklü telsiz ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: İstanbul, silah kaçakçılığı, emniyet operasyon
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