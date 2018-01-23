İstanbul'da silah kaçakçılarına darbe

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silah kaçakçılığı"ndan kaydı bulunan İ.Ç'nin, piyasaya el yapımı silah sürmek istediği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından Fatih'te bir atölyeye sık sık gittiği tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İ.Ç'nin sürekli gittiği atölyede yapılan aramada, 182 tabanca, çeşitli silah parçası, şarjör, çok sayıda mermi ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İ.Ç'nin, atölyede silah ürettiği ve bunları piyasada satmaya çalıştığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.





Kaynak: AA