İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oluyor

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Başta Sarıyer olmak üzere bazı ilçelerde akşam saatlerinde başlayan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına ya da tente altlarına sığındı.

Yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafik kazaları yaşandı.

Yoğun yağışın görüldüğü Sarıyer'de bazı iş yerlerini su bastığı ve itfaiyeden yardım talep edildiği bildirildi.

Son bir saatte metrekareye 75 kilogram yağış düştü

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle son bir saat içerisinde metrekareye 75 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak Avrupa yakasının büyük bölümü ile özellikle Beykoz, Kadıköy, Üsküdar ve Şile'de etkili oldu. Açıklamada, kentte son bir saat içerisinde metrekareye 75 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Öte yandan Silivri'de de etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle sokak aralarında su birikintileri oluştu, bazı ilçe sakinleri yağıştan korunmak için kapalı alanları tercih etti.

Beykoz'da ise yağışla eş zamanlı olarak lodos da etkili oldu. Kavacık'ta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle araçlar uzun süre kontak kapattı.

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Beykoz Çayır Festivali'nin bu akşamki programı hava muhalefeti gerekçesiyle iptal edildi.