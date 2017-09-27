İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oldu

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Başta Sarıyer olmak üzere bazı ilçelerde akşam saatlerinde başlayan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına ya da tente altlarına sığındı.

Yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafik kazaları yaşandı.

Yoğun yağışın görüldüğü Sarıyer'de bazı iş yerlerini su bastığı ve itfaiyeden yardım talep edildiği bildirildi.

Son bir saatte metrekareye 75 kilogram yağış düştü

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle son bir saat içerisinde metrekareye 75 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak Avrupa yakasının büyük bölümü ile özellikle Beykoz, Kadıköy, Üsküdar ve Şile'de etkili oldu. Açıklamada, kentte son bir saat içerisinde metrekareye 75 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Öte yandan Silivri'de de etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle sokak aralarında su birikintileri oluştu, bazı ilçe sakinleri yağıştan korunmak için kapalı alanları tercih etti.

Beykoz'da ise yağışla eş zamanlı olarak lodos da etkili oldu. Kavacık'ta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle araçlar uzun süre kontak kapattı.

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Beykoz Çayır Festivali'nin bu akşamki programı hava muhalefeti gerekçesiyle iptal edildi.

AKOM'dan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kentteki sağanakla ilgili, "Yağış, özellikle boğaz çevresinde 25-90 dakikalık sürelerde etkili olmuştur. Yaklaşık 1,5 saatlik süre içerisinde 89 kg yağış, toplamda metrekareye 122 kg yağış kaydedilmiştir." açıklamasında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün saat 15.00 sıralarında başlayan yağışın, Kilyos, Sarıyer, Beykoz gibi İstanbul’un kuzey bölgelerini etkisi altına aldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Yağış, özellikle boğaz çevresinde 25-90 dakikalık sürelerde etkili olmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait Kilyos AWOS istasyonundan kaydedilen verilere göre, yaklaşık 1,5 saatlik süre içerisinde 89 kg yağış, toplamda metrekareye 122 kg yağış kaydedilmiştir. Yağışla birlikte poyraz yönünden kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgâr (YSS KÖPRÜSÜ - 67km/s) hava sıcaklıklarının da 18°C derecelere kadar gerilemesine neden olmuştur. Yağışlar Kilyos, Sarıyer, Şişli bölgelerinde etkili olmuştur. Bu bölgede İBB'nin su çekme, yıkama, temizlik, ilaçlama ve mobil büfe hizmeti halen devam etmektedir. Yağışla birlikte alarma geçen İBB İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etmiştir."

Şiddetli yağış nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarıyla Sarıyer sahilinde ve Baltalimanı Çayırbaşı Caddesi'nde ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandığı belirtilen açıklamada, "Yağışın 1 saat içerisinde kuvvetini yitirmesi ve hafif şekilde pazar sabah saatlerine kadar il genelinde devam etmesi bekleniyor." denildi.