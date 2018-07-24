İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini gösterdi.

Kentin bazı bölgelerinde gecenin erken saatlerinde hafif aralıklarla başlayan yağış, ilerleyen saatlerde gök gürültülü ve sağanak şeklinde kent genelinde etkisini sürdürdü. Şehrin birçok yerinde şimşekler gözlendi.

Şiddetli ve gök gürültülü yağış, Anadolu Yakası'nda yerini zaman zaman doluya bıraktı.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekledi.

Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına devam etti.

Akşama kadar etkisini sürdürecek

İstanbul genelinde bu geceden itibaren görülmeye başlayan sağanak akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın bugün akşama kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

Vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Hava trafiği de olumsuz etkilendi

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle hava trafiği de aksadı. Gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken dört uçak, Tekirdağ Çorlu ile Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.

Bazı uçaklar ise yağmur nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. Yağışın azalmasının ardından seferler normale döndü.

Kaynak: AA