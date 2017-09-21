İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oldu

İstanbul'da günlerdir devam eden sıcak hava yerini yağmura bıraktı. Öğle saatlerinden itibaren kentin çeşitli bölgelerini yağmur etkisi altına aldı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, başlarına poşet geçirerek sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar da otobüs durakları ve köprü altlarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul Avrupa yakası ile boğaz çevresinde, akşam saatlerinde sonra il genelinde yerel olarak görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere etkisini arttırması bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 10-40 kg arası yağış düşmesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yarın sıcaklığın 5 derece düşerek 24 dereceye inmesi beklenirken, İstanbullulara haftanın son iş gününde sabah trafiği uyarısı da geldi. Yarın özellikle sabah saatlerinde etkili olacak sağanak yağışın trafikte de aksamalara yol açması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların yarın sabah Anadolu yakası başta olmak üzere etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Yağışların yerel şekilde kuvvetli olacağı ve metrekareye 10 ila 40 kilogram yağış düşeceği öngörülüyor.

İstanbul'da vatandaşların ani su baskını, ulaşımda aksama, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Öte yandan, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde de gece saatlerinde başlaması ve yarın akşama kadar sürmesi beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlar, muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.