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İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi

Hava sıcaklığının 23 dereceye çıktığı İstanbul'da vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilini fırsat bilerek sahillere ve parklara akın etti

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İstanbulda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi

Hava sıcaklığının 23 dereceye çıktığı İstanbul'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, sahillerde ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar parklarda vakit geçirirken, bazıları da denize girmeyi tercih etti.

Öğle tatilini denize girerek geçirdi

Cankurtaran sahiline gelen 58 yaşındaki Salim Külen, burudan denize girdi.

Külen, Boğazda denize girmenin kendisi için yaz-kış vazgeçilmez bir tutku olduğunu söyledi.

Vatandaşları sağlıklı bir yaşam için Boğazda yüzmeye davet eden Külen, nisan ayının denize girmek için en iyi zamanlardan olduğunu kaydetti: 

Su sıcaklığı ortalama 10 derece. Akıntı olduğu için su gayet temiz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, önce sağlıklı yaşam için hareket edin. Elinizdeki cep telefonlarınızdan kurtulun. Çıkın doğaya, Boğazın güzelliğini görün."

Konfeksiyon işçisi Serkan Bala da havanın güzel olmasını fırsat bilerek öğle tatilini Boğazda yüzerek değerlendirenlerden.

Resmi tatil nedeniyle trafik yoğunluğu olmadığından sahile kısa sürede geldiğini anlatan Bala, "Hava gerçekten çok sıcak. İş yerinde mesai zor geçmeye başladı. Öğle tatilini böyle değerlendirip işe geri döneceğim." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, hava sıcaklığı, deniz, 23 nisan
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