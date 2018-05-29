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İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

İstanbul'da siber dolandırıcılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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İstanbulda siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran bazı vatandaşlar, kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini bildirerek, şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Beyoğlu'nda kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları ve kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıkları çok sayıda kişinin kimlik, hesap ve şifre bilgilerini elde eden şüphelilerin, vatandaşların banka hesaplarını boşaltarak yaklaşık 2 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Soruşturma kapsamında geçen hafta operasyon düzenleyen ekipler, arasında şebeke lideri Yusuf V.'nin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 13 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, 10 sim kart ile çok sayıda not defteri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: siber dolandırıcılık, İstanbul
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