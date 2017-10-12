İstanbul'da servis aracı metrobüs yoluna girdi

Küçükçekmece'de bir servis minibüsünün metrobüs yoluna girerek durağa çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Edirne istikametinde seyreden bir servis minibüsü, Küçükçekmece mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrobüs yoluna girdi.
Durağa çarparak durabilen araçtaki 3 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, metrobüs seferlerinde ve D-100 karayolundaki trafikte aksamalar yaşandı.
Kaza yapan aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri yeniden normale döndü.