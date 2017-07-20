  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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İstanbul'da sel mağdurlarına yardım

Başakşehir Belediyesi, İstanbul'daki şiddetli yağış sonucu yaşanan sel felaketi nedeniyle oturulamaz hale gelen 10 evi tamir ederek, sahiplerine eşya yardımında bulunacak.

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İstanbulda sel mağdurlarına yardım

İstanbul'da Başakşehir Belediyesi, geçen salı günü İstanbul'daki şiddetli yağış sonunda yaşanan sel felaketinden zarar görenlere yardım eli uzatacak. Sel nedeniyle oturulamaz hale gelen 10 evde incelemelerde bulunan belediye ekipleri, evleri onarıp mağdur ailelere eşya yardımında bulunacak.

Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan İstanbul'da pek çok ilçede ağır hasarlara sebep olan sel felaketi Başakşehir'de de 10 evi yaşanılamaz hale getirdi. Başakşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından gelen talepler üzerine sahada hasar tespit çalışmaları yaptı. Ayrıca hem ekiplerin tespitleriyle hem de İtfaiye raporu sonuçlarına göre mağdur ailelere yardım çalışmaları başlatıldı.

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak çalışma ile sel mağdurlarının yaraları sarılıyor. Başakşehir'in farklı mahallerinde hasar gören evlerde gerçekleştirilen çalışmalarda evlerin durumları tespit edildi ve onarım çalışmaları planlandı. Tamirat ve onarım çalışmalarının yanı sıra, ailelerin kullanılamaz hale gelen eşyalarının yenilenmesi de kararlaştırılarak çalışmalar başlatıldı.

Başakşehir Belediye yetkilileri, bir yıllık yağışın bir günde düşmesi sonucu yaşanan afette mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa zamanda giderileceğini, tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Başakşehir ilçesinde Güvercintepe, Şahintepe ve Altınşehir mahallelerinde bazı evler selden hasar görmüştü.

Etiketler: İstanbul, Başakşehir Belediyesi, İstanbul şiddetli yağış, İstanbul sel felaketi
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